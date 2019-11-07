Міська рада безоплатно віддала землю у центрі Тернополя, – поліція порушила кримінальне провадження

Виділення земельної ділянки в центрі Тернополя обернулося кримінальним провадженням, – про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Майже дванадцять сотих по вулиці Микулинецькій з легкої руки чиновників міської влади безоплатно були передані приватній особі. Поліцейські запідозрили у такій «щедрості» кримінальні складові.

Першими на сполох забили небайдужі тернополяни, адже дана ділянка згідно Генерального плану та Плану зонування території міста Тернополя відноситься до рекреаційних зон озеленених територій загального користування і призначена для відпочинку жителів міста. З проханням перевірити законність виділення землі громадяни звернулися до поліцейських.

Зі слів заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Володимира Галевича, ретельно вивчивши матеріали, відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 2 статті 364 ККУ – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. У ході досудового розслідування поліцейські домоглися арешту на вказану земельну ділянку, аби на ній не проводилися будь-які роботи. Наразі слідчі очікують висновків Державної служби України з питань геодезії картографії та кадастру щодо законності її виділення.