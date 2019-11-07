У Тернопільського гурту Tik Tu — новий кліп: “Реп про мову”

Про це сьогодні повідомили самі ж музиканти з Tik Tu. Новий кліп з’явився у рамках співпраці з Книга-мандрівка.

Атенціоне-атенціоне! Приймаємо вітання з анімаційним кліпом “Реп про мову”!, – йдеться на сторінці Tik Tu у Facebook. – Шикарне заключення кількамісячної праці разом з Книга-мандрівка. Україна та BRAT (з яким ми мріяли зробити feat вже ой як давно..) Відтепер Tik Tu може сміло відкривати перший дзвоник чи корпоратив завучки Галини Степанівни.