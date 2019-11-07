У Тернополі є свої “Остапи Бендери”

Тендерні змовники Оксана Коломієць та Андрій Лилик ліквідували свою діяльність за день до засідання Антимонопольного комітету, щоб уникнути штрафів. Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» з посиланням на рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету в Тернопільській області.

Засідання відбулося 17 жовтня, а вже 21 жовтня обидва підприємці наново зареєстрували свою діяльність.

Про змову цих учасників на торгах «Наші гроші. Львів» написали в січні цього року. Йшлося про їхню участь в закупівлі молока для управління освіти та науки Тернопільської міської ради.

Обидва конкуренти орендували автомобілі в однієї фірми, а також виробничо-складські приміщення за однією адресою. Крім того, вони подали на торги ідентичні декларації від виробника продукції. Тендерні документи підприємців мали схоже оформлення та однакові дефекти друку/сканування. Їх завантажили в систему «Prozorro» з різницею у кілька хвилин.

Спочатку переможцем торгів була Оксана Коломієць, пропозиція якої була на 850 тис грн. дешевшою (5,53 млн грн.). Однак вона не подала замовникові потрібних документів протягом п’яти днів, відтак договір підписали з Андрієм Лиликом (за 6,39 млн грн.). Учасники зустрічалися на торгах шість разів.

В результаті юристи проекту «Тисни» скерували звернення в АМКУ. Комітет також встановив, що конкуренти користувалися однаковими ІР-адресами. Тендерні документи були створені в однакових версіях PDF та за допомогою однієї програми. А подані договори купівлі-продажу були підписані з фірмами батька Оксани Коломієць.

Засідання Тернопільського АМКУ двічі переносили на прохання підприємців. Спочатку прийти не зміг Андрій Лилик, який, згідно з рішенням, перебував за межами Тернопільської області. Пізніше прийти не змогла Оксана Коломієць, оскільки була за кордоном протягом десяти днів.

Відтак адмінколегії не вдалося оштрафувати підприємців, бо ті припинили свою діяльність за день до засідання − 16 жовтня.