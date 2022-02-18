На Тернопільщині начальник поліції вимагав хабар у свого підлеглого

На Тернопільщині викрито начальника відділення поліції, котрий вимагав у підлеглого кошти за можливість піти у відпустку. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру виконувачу обов’язків начальника одного з відділень поліції ГУНП в Тернопільській області в одержанні від підлеглого неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За версією слідства, керівник відділення поліції пообіцяв дільничному офіцеру за 6 тис грн (орієнтовно це половина суми місячної зарплатні дільничного) вплинути на рішення про надання йому відпустки. Правоохоронці зафіксували факт передачі вищевказаних коштів керівнику відділення.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.