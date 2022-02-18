У Тернополі відбулися заходи з вшанування Героїв Небесної Сотні

На площі Героїв Євромайдану у Тернополі відбулася традиційна акція “Ангели пам’яті”, приурочена вшануванню Героїв Небесної Сотні.

До акції долучилися громадські активісти, військові, матері загиблих, школярі та студенти.

Учасники помолилися, запалили свічки та розвішали на деревах у “Сквері волонтерів” паперових ангелів.

Одна з учасниць акції Марія Слободян – матір загиблого Тараса Слободяна. Жінка каже, що долучається до акції щороку.

“Для мами кожен син – найкращий. Хоч пройшло вже 8 років, але постійно згадую. Рана не заживає і не заживе до смерті. Це біль на все життя, особливо, для матерів. Найбільше горе, не дай Бог нікому пережити. Він не міг бути осторонь тих подій, бо завжди казав, що так не повинно бути”.

Учасники заходу цьогоріч виготовили пів тисячі паперових ангелів.

“Діти долучилися і з першого училища, Галицького коледжу, військового коледжу, а також у бібліотеці діти вирізали. Цей захід започаткувала українська співачка Анжеліка Рудницька у 2017 році за підтримки команди Музею Революції Гідності. У Тернополі акцію “Ангели пам’яті” проводять вчетверте”, – каже організаторка акції Ольга Шахін.

Небесна Сотня – учасники Євромайдану, які загинули під час Революції Гідності у грудні 2013 – лютому 2014 років. Серед них семеро наших земляків: Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назарій Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенин. Всім їм Указом Президента України посмертно присвоїли звання Героя України.

Джерело: Суспільне