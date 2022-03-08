На Тернопільщині сталось дві ДТП за участю людей, які втікають від війни

Минулої доби на території області сталось дві дорожньо-транспортні пригоди, участь в яких брали мешканці фронтових областей України.

Спершу, близько 17.30 годин, на автодорозі у сел. Гримайлів Чортківського району, зіткнулись два автомобілі: місцевий «Volvo» та «Mercedes- Benz», яким керувала 23-річна жителька м. Миколаїв.

Внаслідок аварії травмувались двоє пасажирів «Mercedes- Benz»: 45-річна жителька м. Очаків Миколаївської області та її 18-річний син. Обох потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в КНП «Теребовлянська РКЛ».

Буквально через дві години в біду потрапили біженці з м. Бровари Київської області. Рухаючись по автодорозі, що поблизу с. Угринів Підгаєцької територіальної громади, 44-річна водій автомобіля «Toyota Yaris», невдало виконала маневр та з’їхала в кювет.

Внаслідок таких дій травмувався її шестирічний син. Дитину, з травмою голови та переломом ноги, госпіталізували спершу в Підгаєцьку лікарню, а згодом перевезли в Тернопільську обласну дитячу лікарню.







