Черги на блокпостах Тернопільщини стали менші

“За останню добу оперативна обстановка залишається спокійна. На блокпостах вже фактично немає черг. Вони іноді стаються в годину пік. Тому просимо з розумінням ставитися, якщо доведеться чекати своєї черги на блокпостах. В сторону Хмельницького та до столиці черг немає, але вони можуть бути на дорогах зі сходу. На блокпостах, що на дорогах державного значення, працюють переважно військовослужбовці Тероборони спільно з поліцією та представниками СБУ”, – повідомив начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

Всі народні блокпости контролюють органи місцевого самоврядування та координує поліція. Вони продовжують працювати.

“Ми спонукаємо місцевих виважено працювати на цих блокпостах. Якщо стається конфліктна ситуація – правоохоронці виїжджають на місце події. На жаль, конфлікти іноді стаються, але вони не загрозливі і правоохоронці допомагають їх швидко вирішити”.

Нагадаємо роз’яснення ДСНС, як правильно поводитися при проходженні блокпоста:

Зменшити швидкість автомобіля.

Завчасно підготувати документи для перевірки.

Вимкнути фари, увімкнути аварійне світло.

Не можна вести відеозйомку.

Без дозволу військових не можна виходити з автомобіля.

Чітко відповідати на запитання військових.

Бути готовими на вимогу дати оглянути багажник та салон авто.

Не можна заходити за спину військовим під час огляду салону і багажника автомобіля.

Після огляду та дозволу продовжити рух набирати швидкість поступово.