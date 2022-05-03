Нове життя давнім іконам дає священник з Тернопільщини

Протоієрей Мирон Гах – настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ у селі Мишковичі.

Уже 26 років поспіль він служить Богові у даній церкві. Його дбайливі руки намалювали уже не одну ікону для храму.

Окрім цього священник має особливе благословення – пише нові ікони та відтворює стародавні.

Нещодавно отець Мирон відтворив давню ікону, яка потрапила до його рук у жахливому стані – знищена часом.

Допомагають у нелегкій праці священнослужителю пензель, олійні фарби, мольберт і молитва.

У сюжеті для Т1 отець Мирон розповів, що перед іконами, які намалював сам, молитва звучить по-особливому.