На Тернопільщині внаслідок власної необережності травмувались двоє чоловіків, один з них смертельно

2 травня на Тернопільщині сталось два нещасні випадки, внаслідок яких травми отримали двоє чоловіків. На жаль, один з травмованих зазнав травм несумісних із життям.

Спершу, близько 18.30 годин, в Теребовлянську лікарню з опіками обличчя та рук потрапив житель с. Нова Брикуля Микулинецької територіальної громади. Медики діагностували, що в 65-річного чоловіка обпечено 15% тіла, а також дихальні шляхи. Травми були отримані внаслідок необережності при розпалюванні газової колонки у власному домогосподарстві.

На жаль, в с. Самолусківці Гусятинської територіальної громади, нещасний випадок обірвав життя 36-річного жителя с. Сидорів цієї ж громади. Чоловік здійснював газозварювальні роботи в металевій бочці вантажного автомобіля «DAF». В якийсь момент відбувся вибух газової суміші, внаслідок чого сталась загибель робітника.