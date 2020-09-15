17:00 | 15.09.2020
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Новини Тернополя 

Новий огірковий рекорд: Володимир Максимчук із Тернопільщини законсервував у півлітровій банці 232 огірки

Irena 0 Views Прокоментуй!

Мешканець Малих Дедеркал на Шумщині Володимир Максимчук законсервував у пів літровій баночці 232 огірочки.

 На такий рекорд його надихнув приклад шумчанина Петра Рижого – той помістив у літрову баночку 320 огірочків.

 Про це «Новини Шумщини» розповіли у минулому номері газети.

  Чоловік зізнається, що дуже любить консервувати. У його доробку – салати, томати, та, звичайно, огірочки. Цьогоріч він уже законсервував більше 200 баночок за різними рецептами.

 Володимир Максимчук біля 10 років веде особистий облік своїх консервацій.

 – Як їду до сина на день народження чи в гості, то завжди везу йому огірочки або щось інше із закруток, – каже Володимир Максимчук.

Паращинець Мар’яна

ШумськІНФО

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