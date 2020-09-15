Повелителька кактусів. Як Галина Яцкова із Тернопільщини з насінини вирощує справжню екзотику

Зізнаюся: мені ніколи не подобалися кактуси. Ну, що б, здавалося, може приваблювати у цих сіро-зелених колючках. Є ж нормальні вазони, які прикрашають оселю своєю оригінальністю.

Так думала доти, доки не потрапила у кактусове царство шумчанки Галини Яцкової. Ніколи не думала, що ці колючі вазони можуть бути такими прекрасними. А ще й так цвісти, що очей не відведеш.

– Ще зі школи я захоплювалася розведенням кактусів, – розповідає Галина. – Але мою першу колекцію з’їв борошнистий червець. Потім – кліщ. У той час не було інтернету, і я не знала, як правильно доглядати за кактусами. Тепер – рекомендацій повно. Що треба – знайшов і прочитав.

Завдяки новим знанням Галя зібрала справжню колекцію кактусів. Яких видів тут тільки немає. Багато чого виписувала по інтернету, дещо купувала на виставках. А тепер сама навчилася вирощувати «колючки» з насінин. Його теж купує через інтернет. Та й сама зрозуміла, як збирати насіння.

У хаті кактуси уже перестали поміщатися. То три роки тому чоловік зробив для Галі тепличку, де у теплу пору року і «живуть» ці дивовижні рослини. А на зиму забирає їх до хати.

– Ставлю усі в одній кімнаті і «забуваю» про кактуси аж до весни, – розповідає любителька такої екзотики. – Кактуси невибагливі у догляді. Я їх не поливаю цілу зиму, починаючи десь з кінця листопада, припиняю це робити. Аж у кінці лютого починаю обприскувати, щоб не завелися шкідники.

Жінка розповідає, що їй завжди подобалося щось цікаве, оригінальне. Тому й вирощує кактуси. Крім того, це ще дуже делікатна робота. Бо ж при пересаджуванні треба працювати пінцетом – взяти маленьку рослинку, тим більше, таку колючку. Тому часто допомагає мама, коли донька порається у своєму кактусовому королівстві.

Кожна рослина має свою назву та історію. І Галя про це може розповідати годинами. Що за вазон, як його доглядати, має колючки чи ні, яким кольором і коли зацвіте. Знає усі назви кактусів. Зізнаюся, що спочатку я пробувала записувати ці екзотичні назви, а далі зрозуміла, що, аби розібратися у цьому, одного дня буде замало.

Крім кактусів, є у квітковому морі Галини й інші вазони – буяють цвітом різноманітні орхідеї. А ще жінка захоплюється розведенням аденіумів. Це теж доволі екзотичні рослини. Цвітуть вони подібно до троянд. У жінки вони поки що третій рік. З нетерпінням чекає, коли зацвітуть. А наразі обробила їх від шкідників, бо вони, виявляється, теж «люблять» екзотику. Тому треба слідкувати, аби не дати їм знищити цю красу.

Вчені довели, що кактуси з довгими голками відрізняються хорошими бактерицидними якостями. Така квітка захищає людину від негативного випромінювання від телевізора або монітора комп’ютера, тому її рекомендують ставити поруч з цією побутовою технікою.

Корисні властивості кактуса полягають у тому, що в його тканинах знаходяться речовини, які добре справляються з різними бактеріями. Лікувальні властивості квітки спрямовані на усунення запального процесу в організмі людини. Лікарські засоби на його основі допомагають при порушеннях в статевій системі, позбавляють від захворювань серця. Багато з них використовують при стенокардії, тому що кактуси підсилюють кровообіг. Для профілактики грипу та посилення метаболізму можна використовувати свіжі квітки рослини.

А ще під дією кактусів людина починає контролювати свої вчинки, робиться спокійнішою і витривалішою. Ця квітка сприяє підвищенню мозкової діяльності, тому підійде тим, чия професія пов’язана з великим розумовим навантаженням.

Отож, тепер і я полюбила кактуси. І колюча екзотика тепер оселилася і в моїй оселі. Бо ж хіба можна втриматися після відвідин кактусового царства Галі Яцкової.

Омельчук Алла

Джерело: ШумськІНФО