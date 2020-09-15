Переламані щелепи та побите лице — наслідки їзди напідпитку на мотоциклі

Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 вересня поблизу х. Вірля Кременецького району. Близько 22.00 годин, 48-річний водій мотоцикла «Musstang», рухаючись ґрунтовою дорогою, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та випав зі свого залізного «коня».

Наслідком такої їзди стали множинні рвані рани внутрішньої поверхні рота та перелом верхньої і нижньої щелеп. До того ж, як з’ясували медики Кременецької районної лікарні, куди був доставлений потерпілий, водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.