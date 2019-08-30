Сучасна бібліотека, спортивний зал за 1,5 мільйона гривень, незвичні уроки – як за літо оновили Тернопільську школу №28

Про те, що встигли оновити за літні канікули в Тернопільській загальноосвітній школі №28, ми запитали у директора Лілії Анатоліївни Вавринів.

— За програмою Нової української школи ми отримали нові меблі — стільці і парти, — розповіла “Погляду” Лілія Анатоліївна. — Щодо дидактичного матеріалу, на жаль, є затримки, оскільки беремо участь у тендері, однак очікуємо, що усе надійде до середини вересня.

Влітку зробили капітальний ремонт бібліотеки, вона ще немає меблів, але там уже створено абсолютно новий простір. Ще в минулому навчальному році ми оголосили акцію, яка передбачає, що кожен клас буде намагатися поповнити бібліотеку книгами з домашньої колекції, або новими. Це почалося з того, як я побачила велику активність учнів 5-их і 6-их класів у відвідуванні бібліотеки, вони приходили сюди, як у читальний зал. Батьки наших учнів підтримали клич і передали дуже багато книжок – сучасних, українських. А в кінці навчального року ще й одинадцятикласники подарували нам близько 50 нових книг. Плануємо у цій бібліотеці не тільки читати книги, а й проводити різні зустрічі, встановимо тут мультимедійне обладнання.

За літо оновили стінку біля їдальні — встановили там нові умивальники і гарний декор. Ремонтними роботами займалися майстри, а декор виконали власними силами наші вчителі. Косметичний ремонт зробили і в самій їдальні — перефарбували стіни, оновили жалюзі, інтер’єр їдальні. Почали ремонт у харчоблоці, але будемо його завершувати впродовж року на канікулах, тому що там великий об’єм робіт.

Ще триває капітальний ремонт спортивного залу. У нас їх два, тому ремонт не перешкоджатиме навчальному процесу. Поки тепло, учні займатимуться і на вулиці, а за вересень сподіваємося закінчити всі роботи. На ремонт цього залу нам виділили півтора мільйона гривень – з бюджету міської ради та субвенція від держави. На базі нашої школи відкриють Благодійний центр для пільгових категорій дітей від іспанського футбольного клубу “Реал Мадрид”. Там будуть займатися з дітками не тільки спортом, а й працюватимуть психологи. Для цього і робиться цей ремонт спортзалу.

Купуємо обладнання для кабінету природничих наук – також через тендерні процедури, тому обладнання дещо затримується. Поки що є тільки мультиборд, решту дидактичного обладнання треба зачекати.

Щодо новинок у навчальному процесі, продовжимо впровадження експериментального інтегрованого курсу “Природничі науки” і в десятих класах. Це означає, що учні вивчатимуть фізику, хімію, біологію і географію одночасно. З вересня за цією програмою будуть навчатися два десятих і два одинадцятих класи. Коли ми це починали, більшість колег-педагогів, науковців були скептиками такого експерименту. Тепер провідні фахівці самі агітують за такий експеримент і в інших школах.

Цього року в перших класах продовжуємо проект “Інтелект України”. Зокрема, набрали чотири перших класи, один з них буде навчатися за програмою “Інтелект України”, ще один – за програмою “На крилах успіху”, інші два — “Нова українська школа”.

У неділю, 1 вересня, управління освіти і науки міської ради та Центр науки Тернополя організовують загальноміське свято “День знань 1.0” у парку Тараса Шевченка. Ми братимемо участь у цьому заході з багатьма іншими школами міста. Відтак урочиста лінійка в школі №28 відбудеться в понеділок, 2 вересня, о 9:00 год, але тільки для перших і одинадцятих класів. Ввечері проведемо вечірку для старшокласників — 8-11 класи. У п’ятницю, 30 серпня, замість традиційної педради у нашій школі відбудеться серпнева неконференція у форматі Edcamp. Робимо цей захід для вчителів та батьків наших учнів. Назвали його “Вчителі і батьки в єдиному просторі”. Хочемо тут говорити про партнерство, підкреслювати сильні сторони, шукати слабкі і працювати над ними. Наприкінці обов’язково буде кава-брейк, фото на згадку та інші приємні сюрпризи. Це теж можна рахувати урочистим початком нового навчального року в Тернопільській загальноосвітній школі №28.

Підготувала Ірина Юрко.