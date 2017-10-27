Злочин є, але довести його не можуть: аграрії Тернопільщини б’ють на сполох

На Тернопільщині почастішали випадки браконьєрства в полях. Від цього страждають не тільки тварини, а й посіви озимих культур. Після наїздів на позашляховиках пшениця, яка сходить, вже не відновиться, і пересівати її теж вже неможливо. У масштабах Тернопільської області йдеться про мільйонні збитки, які несуть аграрії. Втім наша область не єдина, де не можуть дати раду з «мажорними» мисливцями.

На полях Тернопільського району водяться зайці, козулі, кабани. За ними на позашляховиках ночами ганяються мисливці, використовуючи тепловізори, прибори нічної стрільби. Свідки розповідають про випадки, коли на диких тварин полювали у період, заборонений українським законодавством.

Нещодавно до тернопільських ЗМІ звернувся керівник приватного підприємства «Агрон», депутат Тернопільської обласної ради Юрій Березовський. Він попросив дати темі браконьєрства на засіяних полях розголосу, адже звернення у відповідні контролюючі органи наразі не дали результатів. Проблема переходить з року в рік, злочини повторюються, але довести їх постраждалі не мають можливості.

Переслідувати мисливців вночі? Незаконно, небезпечно та й техніки шкода.

ПП «Агрон» користується полями дев’яти населених пунктів Тернопільського району. У масштабах цього господарства збитки від мисливців на позашляховиках становлять десятки тисяч гривень, загалом по області – це втрати на мільйони гривень. «Цьогоріч знищено частину посівів озимих у селах Великі Гаї, Костянтинівка, смт Велика Березовиця, – зазначають у ПП «Агрон». – Більшість орендованих земельних ділянок підприємства межують із зоною, де відбувається полювання».

Торік ПП «Агрон» зверталося до контролюючих органів, в обов’язках яких здійснювати рейди або інші заходи щодо браконьєрів. Зокрема писали в Тернопільську міськрайонну організацію Українського товариства мисливців і рибалок, в Тернопільське обласне управління лісового та мисливського господарства. «На жаль, я не бачив їхньої роботи, – каже Юрій Березовський. – Нікого не впіймано і до відповідальності не притягнуто. На наших підрозділах є озброєна охорона, але в поля вони не виїжджають – на це не маємо права, та й ризикувати життям своїх працівників не хочу. Втім, я готовий допомогти з пальним для нічних рейдів відповідних контролюючих органів із залученням правоохоронців, в прямих обов’язках яких реагувати на такі порушення».