Комісія в Тернополі прийняла одноголосне рішення щодо директора Тернопільської ДЮСШ

Як повідомив начальник управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Тернопільської ОДА Віктор Мацикур, сьогодні в Тернополі відбулось засідання нагороджувальної комісії.

Одностайне рішення комісія прийняла щодо керівника Комплексної дитячо-юнацької спортивнлї школи з водних видів спорту Богдана Балабана. Йому присвоять звання “Заслужений працівник фізичної культури та спорту”.

Богдан Павлович у сфері веслування працює 50 років, з них 40 років присвятив роботі у ДЮСШ. Тренер, організатор, спортивний суддя.

За словами Віктора Мацикура, далі документи для остаточного погодження спрямують у Київ, у відповідне міністерство та адміністрацію Президента.