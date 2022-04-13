Тернопільські спецпризначенці потрапили під обстріл фосфорними бомбами в Ірпені

Війська спеціального призначення з Тернополя під час окупації Ірпеня на Київщині потрапили під обстріл фосфорними бомбами.

Про це на брифінгу ради оборони повідомив керівник Нацполіції області Олександр Богомол.

«Сьогодні можна вже говорити про те, де був наш спецназ. Вони були під Києвом, в Ірпіні, коли ще росіяни з нього не вийшли. Було три бойових заходи по півтори доби. Люди всі збережені, але повторю слова керівника спецназу: «Якби ми не готувалися 6 років, то половини з нас би не було, половина б не вийшла». Бойові дії були дуже серйозні. Ті росіяни, з якими відбулося зіткнення, були дуже підготовленими і мали серйозну зброю», – зазначив Богомол.

Очільник поліції розповів одну з ситуацій, про яку наразі можна розказати.

«За 15 хвилин наші мали дислокуватися в одному місці, це приватний сектор. Передислокувалися між висотними будинками, де вже не було людей, це була адміністративна будівля. За 15 хвилин після дислокації ці всі будинки росіяни спалили. Після того, як побачили, що наші передислокувалися, був удар по висотних будинках фосфорними бомбами. 4-5 поверх загорання, горіло до самого низу. Через те, що люди були підготовлені, розуміли як уникнути ураження, за пів години евакуювалися. Дуже великі бої були і зараз вони пересуваються на схід України. І наші підрозділи теж пересунені на туди», – додав Олександр Богомол.

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