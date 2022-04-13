На Тернопільщині жорстко каратимуть псевдоволонтерів

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш звернувся до всіх мешканців Тернопільщини, які щиро і правдиво допомагають нашим Збройним силам України, спецпідрозділам, терообороні, Вам величезне дякую. Водночас він зробив заяву до тих псевдоволонтерів, які тільки збирають кошти і використовують їх для власних цілей.

– Повірте, фраза: «Кому війна, а кому мати рідна» – не пройде. Сьогодні офіційно на Раді оборони Тернопільської області прийнято рішення і дано доручення всім силовим структурам виявляти таких людей, документувати, одразу видавати інформацію в ефір про тих горе волонтерів, горе добровільні фонди, які наживаються на війні. Які під виглядом гуманітарної допомоги самі збагачуються. Це не означає, що будуть «трусити» всі благодійні фонди, адже є БФ, які дійсно працюють щиро і правдиво, а є люди, які просто наживаються, або ті, які пробують уникнути відповідальності чи служби в армії, намагаються зареєструватися, як волонтери, виїхати закордон з неповерненням. Повірте мені, кожен буде знати цих «героїв» в обличчя, – заявив Володимир Труш.

Єдиний фонд для підтримку Збройних Сил України, який рекомендував українцям Володимир Труш, це – державний, реквізити якого можна знайти на сайті Кабінету Міністрів України.



