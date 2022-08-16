Тернопільські танцівники і співачка-гвардійка виконали Гімн січових стрільців

Українська співачка і гвардійка NELYA разом з тернопільськими танцівниками відзняла відео на відому українську пісню «Ой, у лузі червона калина». Виступ наживо відбувся у центрі міста – на Театральному майдані.

https://www.facebook.com/ music.nelya/videos/ 2017132022007719

«Пісня січових стрільців «Ой у лузі червона калина» стала одним із символів незламності українців у війні проти московії. Сьогодні вона звучить у всьому світі, бо вона об’єднує та вселяє надію, надію у нашу Перемогу над російськими окупантами, – говорить співачка. – Я давно хотіла заспівати цю неймовірно сильну пісню у місці сили та оптимізму і от у неймовірно красивому Тернополі за підтримки неймовірно талановитих і патріотичних танцівників клубу «My Dance Family» все склалося!».

До слова, трохи більше року тому NELYA, яка з 2017-го служила у Збройних Силах України, а у 2021-му поповнила ряди Національної гвардії, за підсумками «Музичної Премії Полтавщини» стала володаркою титулу «Співачка року».