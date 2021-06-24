12:47 | 24.06.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Тернопільщині пропав 14-річний Вадим Білоусов

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Чортківський районний відділ поліції повідомляє про розшук неповнолітнього мешканця села Пастуше – Вадима Білоусова, 2007 р. н. Хлопець є вихованцем будинку сімейного типу.

✅Прикмети розшукуваного: на вигляд 12-14 років, зріст 165 см, худорлява тілобудова, руде волосся, обличчя подовгасте.
Відомо, що хлопець може бути одягнутий у чорні шорти або спортивні штани та футболку темно синього кольору з чорним малюнком.

📌Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження Вадима, просимо негайно повідомити у Чортківський відділ поліції (м. Чортків, вул. Горбачевського, 1) або звернутися за телефоном: ✅(03552) 2 12 45; ✅067 35 07 180; ✅097 176 96 16.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *