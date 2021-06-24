На Тернопільщині пропав 14-річний Вадим Білоусов

Чортківський районний відділ поліції повідомляє про розшук неповнолітнього мешканця села Пастуше – Вадима Білоусова, 2007 р. н. Хлопець є вихованцем будинку сімейного типу.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 12-14 років, зріст 165 см, худорлява тілобудова, руде волосся, обличчя подовгасте.

Відомо, що хлопець може бути одягнутий у чорні шорти або спортивні штани та футболку темно синього кольору з чорним малюнком.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження Вадима, просимо негайно повідомити у Чортківський відділ поліції (м. Чортків, вул. Горбачевського, 1) або звернутися за телефоном: (03552) 2 12 45; 067 35 07 180; 097 176 96 16.