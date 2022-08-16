Тернопільщина активно готується до опалювального сезону

Станом на 12 серпня 2022 року усі об’єкти забезпечення життєдіяльності населених пунктів Тернопільської області працюють у штатному режимі. Збоїв в роботі об’єктів критичної інфраструктури області не зафіксовано. Про цеінформують в Тернопільській ОВА.

Триває підготовка об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року. Станом на 12 серпня відсоток готовності становить орієнтовно 72 %.

До роботи в осінньо-зимовий період в області вже підготовлено 923 котельні. Замінено 12 котлів.

Створено запас твердого палива на початок опалювального сезону у кількості 60,6 тис. м³, вугілля – 1,1 тис. тонн. Громади області розробили плани дій при ураженні об’єктів житлового фонду та критичної інфраструктури, більшість з яких уже затверджені.