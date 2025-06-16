Хвилина мовчання на честь Богдана БАТУРИНИ

Богдан БАТУРИНА пройшов довгий шлях захисника – від служби у Чорноморському флоті до миротворчої місії в Хорватії, де отримав важке поранення та контузію. Та коли Україна покликала знову, 52-річний тернополянин без вагань став до лав захисників.

Головний сержант мотопіхотного взводу, він був прикладом для молодших побратимів. Механік за фахом, Богдан мав золоті руки і завжди був готовий допомогти тим, хто поруч.

12 грудня 2024 року під Берестове-Виїмкою на Донеччині ворожий артилерійський обстріл обірвав життя мужнього воїна “Едельвейсу”.

Побратими згадують його як надійного товариша, який ніколи не відступав перед труднощами і до останнього подиху захищав рідну землю.

За свій подвиг Богдан БАТУРИНА посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились мати Галина Іванівна та брат Сергій.