У лікарнях Тернополя – 20 хворих на COVID-19

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 12 червня перебуває 19 хворих на коронавірус. 14 з них – тернополяни. Ще 6 людей у лікарні – із підозрою на COVID-19.

У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 12 червня одна дитина з підтвердженим COVID-19. 2 пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус.

Станом на 10 годину 12 червня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебуває 3 тернополян.

:information_source:Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 196 людей. 92 тернополян одужало.