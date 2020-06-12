Південні села Шумщини засипало градом, який понищив урожай

Потужні грозові хмари спостерігав у Дедеркалах. На щастя, вони обійшли село південною стороною. Лише на короткий час викликали шквалистий вітер. Але в сусідніх вчинили справжню катастрофу. Найбільше потерпіли від граду Радошівка, Загайці, Шумбар, частина Цеценівки.



Як розповідає Сергій Мазурок, уродженець Загаєць, шар льоду на поверхні землі місцями сягав 15 см. Від інших очевидців чув, що доводилося навіть лопатою відгортати градини.

Лариса Кондратюк з Шумбару розповідає, що опади були такої інтенсивності, що існувала боязнь пошкодження елементів будівель. У Цеценівці, крім градобою, потоки води знесли ґрунт і замулили окремі низові ділянки.

Люди розповідають, що град за декілька хвилин практично знищив усю городину, у яку, крім праці, вкладено значні кошти.

Хто ж компенсує селянам завдані збитки? Виходом із такої проблеми могло б стати страхування від різних форс-мажорних ситуацій. Але українські селяни не такі ще багаті та свідомі, щоб сплачувати страхові внески. А українські страхові компанії не надто розвинуті та відповідальні, щоб ретельно компенсовувати масові страхові випадки.

Той факт, що клімат змінюється, і не завжди на краще сторону, як нам хотілося, спостерігаємо наочно. То весь квітень була посуха із суховіями, які спостерігалися ще в 60-ті роки минулого століття. А тепер протягом 3 тижнів майже кожного дня ллє дощ, та щей градом засипає. І значна частина селян потерпає від цього теж дуже і дуже навіть реально.

Джерело: ШумськІNFO