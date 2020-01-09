Роман Парамей виїхав з дому і пропав. На Тернопільщині шукають чоловіка

Працівники поліції встановлюють місце знаходження мешканця села Іване-Золоте, Заліщицького району, Парамея Романа Євгеновича, 1979 року народження.

5 січня чоловік виїхав з дому автомобілем у невідомому напрямку. На зв’язок з рідними не виходив.

Прикмети розшукуваного: зріст 164 см., худорлявої статури, ніс з горбинкою.

Був одягнений в куртку синього кольору, оранжеву футболку, чорні балонові штани.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє будь-якою інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номерами в Заліщиках (03554) 2-12-45, 2-11-36, 2-11-45, (096)-269-50-55 або на лінію «102».

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