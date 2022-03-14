У Тернопіль прибули гуманітарні вантажі з французького міста Канни, з Іспанії та Німеччини

У Тернополі на вул. Текстильній, 34 продовжує працювати у посиленому режимі логістичний центр волонтерського штабу, де приймають гуманітарну допомогу з країн Європи, США та розподіляють її для бійців тероборони, ЗСУ і переселенців.

11 березня волонтери штабу прийняли чергові гуманітарні вантажі, один з яких надійшов у Тернопіль з французького міста Канни, а ще два – з Іспанії та Німеччини.

«Нещодавно Тернопіль відвідав мер міста Канни Давид Лиснар, який повідомив, що місто готове надати гуманітарну допомогу потребуючим українцям, і уже сьогодні багатотонний транспортний засіб з Франції прибув у Тернопіль. В гуманітарному вантажі, здебільшого, зібрані речі для вимушено переселених громадян – ліжка, матраци, ковдри, дитячі коляски, засоби гігієни та товари першої необхідності, – повідомив міський голова Сергій Надал. – Натомість, у вантажі, який сформували та направили нам українці, що проживають в Іспанії, містяться ліки і медичні препарати, продукти харчування, які будуть спрямовані для наших бійців ЗСУ, у лікувальні заклади та в ті регіони України, де сьогодні спостерігається найскладніша ситуація».

Додамо, найближчим часом у Тернополі очікуємо також на прибуття автомобілів швидкої допомоги та мікроавтобусів, які будуть використовуватися нашими військовослужбовцями у найгарячіших точках України.