13:27 | 12.03.2022
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Більше 27 тисяч продуктових наборів відправили тернопільські волонтери на Харківщину

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Координаційний штаб підтримки оборони України відправив на Харківщину 9 вагонів з продуктовими наборами.

“Це разом 27 452 набори. Їх розприділятиме Харківська ВЦА. Продуктові набори отримають ті категорії населення, які сьогодні найбільше цього потребують” – розповідає народний депутат України Іван Чайківський.

Нагадаємо, координаційний штаб підтримки оборони України спільно з Мінагрополітики та Мінсоцполітики  планують сформувати 1 мільйон продуктових наборів для постраждалих від війни з Росією українців. За час роботи штаб отримав від благодійників 615 тонн продуктів та сформував більше 60 тисяч продуктових наборів, які окрім Харківської, відправили також у Київську область. Щоденно на штабі працює 400 волонтерів.

Допомогти потребуючим разом з  Координаційним штабом підтримки оборони  України може кожен. Дізнатися за потреби і деталі роботи штабу можна за номерами телефонів:  050-437-50-70, 095-268-32-29, 067-678-59-13, 067-678-59-16.    





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