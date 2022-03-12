Більше 27 тисяч продуктових наборів відправили тернопільські волонтери на Харківщину

Координаційний штаб підтримки оборони України відправив на Харківщину 9 вагонів з продуктовими наборами.

“Це разом 27 452 набори. Їх розприділятиме Харківська ВЦА. Продуктові набори отримають ті категорії населення, які сьогодні найбільше цього потребують” – розповідає народний депутат України Іван Чайківський.

Нагадаємо, координаційний штаб підтримки оборони України спільно з Мінагрополітики та Мінсоцполітики планують сформувати 1 мільйон продуктових наборів для постраждалих від війни з Росією українців. За час роботи штаб отримав від благодійників 615 тонн продуктів та сформував більше 60 тисяч продуктових наборів, які окрім Харківської, відправили також у Київську область. Щоденно на штабі працює 400 волонтерів.

Допомогти потребуючим разом з Координаційним штабом підтримки оборони України може кожен. Дізнатися за потреби і деталі роботи штабу можна за номерами телефонів: 050-437-50-70, 095-268-32-29, 067-678-59-13, 067-678-59-16.









