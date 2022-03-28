У Тернопільській області понад пів сотні автомобілів відправили на арештмайданчик

Вилученння автомобілів допустиме законом під час воєнного стану.

У Тернопільській 54 автомобілі вилучили у водіїв за порушення ПДР і направили на арештмайданчик.

Про це повідомив очільник Тернопільська обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Транспортні засоби вилучали за:

керування транспортним засобом без відповідних документів — 4 автівки;

порушення ПДР, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду — 2 автівки;

за суттєве перешкоджання руху транспорту — 5 автомобілів;

за керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння — 41 автомобіль.

Крім того, інспектори Тернопільської області виявили два транспортних засоби, які перебувають в розшуку. До слова, з введенням воєнного стану в країні, який запровадили 24 лютого 2022-го, у багатьох регіонах країни у п’яних водіїв почали вилучати авомобілі, які передають на потреби армії. До слова, за керування авто у нетверезому стані передбачає штраф та тимчасове позбавлення прав. Конфіскація застосовується, якщо водія спіймають втретє протягом року. Втім, вилучення автомобіля для потреб допустиме законом під час воєнного стану.