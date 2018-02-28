У Зарваниці відбулися реколекції для 17 подружніх пар

З 23 по 25 лютого у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулися реколекції для подружніх пар, які організував Тернопільський осередок спільноти «Подружні зустрічі» з нагоди Великого Посту. Участь у духовних вправах взяли 17 подружніх пар та 4 пари аніматорів. Про це повідомляє сайт Марійського духовного центру.

Духовні науки для учасників голосили о. Пантелеймон Заяць із Чину Братів Менших, о. Микола Медюх, сотрудник МДЦ «Зарваниця» та духівник спільноти о. Андрій Пиптик.

«Це був незабутній, благодатний час духовної віднови, тепла, родинної атмосфери у святому і благословенному місці. Нехай це відчуття миру, спокою, світла і добра супроводжує кожну сім’ю і надалі!», – діляться враженнями учасники реколекцій.

прес-служба архиєпархії