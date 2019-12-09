У тернопільському університеті студенти творять неймовірні скульптури

Унікальні проєкти, імпрези та скульптури – такі роботи випускники педагогічного університету Тернополя готують на захист магістерських та бакалаврських, – про це йдеться на освітньому порталі “Академія”.

Своєю неповторністю, символічністю та, власне, самою методикою виконання вирізняються роботи студентів факультету мистецтв. Їхні творчі пориви втілюються, зокрема, і у скульптури.

Навесні цього року студенти Гаврас Павло та Христина Конь стали творцями ліричної скульптурної композиції «Лукаш та Мавка». Університет тоді і започаткував Алею мистецтв. Нещодавно, у день католицького Святого Миколая, вона поповнилась ще однією унікальною роботою – скульптурою «Мислитель». Це магістерська робота Павла Гавраса. Урочисто, з музикою, під оплески студентів та викладачів магістрант з своїм науковим керівником – відомим скульптором Вільгушинським Р.К. – подарували ТНПУ та місту «Мислителя».

«Мислитель – це певний символ людської досконалості, людського розуму. Я хочу, щоб в майбутньому це місце набрало сакральної цінності для студентів, щоб вони могли прийти сюди і задуматися про свій життєвий шлях. Можливо, мислитель підкаже, допоможе..», – автор скульптури Павло Гаврас.

Магістрант висловив вдячність адміністрації вишу за надану йому можливість творити, за матеріали для скульптури, допомогу та віру в нього. Отак і народжуються митці. Головне – відкрити талант, створити всі умови для розвитку, повірити в сили і дати старт. ТНПУ робить це на ура! Виш пишається своїми студентами та допомагає реалізувати будь-які ініціативи!

Відтепер не лише студенти, а й містяни та гості міста можуть прогулятися Алеєю, відпочити від буденних справ під сопілчаний спів Лукаша та поринути у магію думок, посидівши з Мислителем. І це лише початок! Зовсім поряд – Біблійний сад! Унікальний проєкт цього ж навчального закладу!

Народилась разом з скульптурою і легенда, що, якщо людина загадає бажання біля скульптури, то воно обов’язково збудеться! Мислитель Миколай (таке ім’я дали Мислителю на честь Святого Миколая) допоможе здійснитись найзагадковішим мріям!