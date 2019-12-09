Правильна неаполітанська піца: у Тернополі відкрили новий заклад — “Jolli”

Піцу не схожу на жодну з тих, які продають у Тернополі, почали випікати прямісінько в центрі нашого міста. Муку, сир, ковбасу, помідори найвищого ґатунку для піци привозять із її Батьківщини — Італії. Випікають піцу в унікальній електричній печі, яка не забруднює довкілля. Крім цього, “ставити” кухню у Тернопіль приїхав італієць, який відкривав мережі піцерій в Ліверпулі та Лондоні. В “Jolli” можна скуштувати орієнтовно тридцять видів піци.

Власники піцерії “Jolli” поставили собі за мету створити у нашому місті “правильну” класичну неаполітанську піцу — з точки зору її Батьківщини, тобто півдня Італії. Для цього купили провідне італійське обладнання, найкращі продукти і навіть запросили фахівця із виготовлення піци з Італії.

Роберто Купо працює в італійській компанії, де виготовляють муку для піци та в мережі закладів, де випікають піцу.

— Я дуже гордо прийняв пропозицію приїхати в Тернопіль і провести тут майстер-клас, — розповів кореспонденту “Погляду” Роберто. — Тут, у Тернополі, ми використовуємо для піци класичні італійські інгредієнти, а також провідну електричну піч, продуману для випікання неаполітанської піци — найкращої за італійськими мірками. Ця піч дає ефект дров’яної, але не створює диму, відтак береже довкілля. Тут легко можна виставити потрібну температуру, яку не потрібно постійно підтримувати (як у випадку з дровами).

Користуючись нагодою, ми запитали про секрети в італійській піці.

— Секретів у приготуванні піци, як на мене не буває, — каже Роберто Купо. — Важливі правильні підрахунки та інгредієнти високої якості, основний з них — любов. Піцейоло не тільки передає клієнту продукт, а й власні емоції.

За словами Роберто, в Італії піцу заведено їсти руками, з пивом або червоним сухим вином із низьким вмістом алкоголю, але в жодному разі не з томатним соком — це в Італії вважається моветоном.

Роберто Купо розробив для тернополян орієнтовно тридцять видів неаполітанської піци. Моцарелу з буйволиного молока, муку провідної торгової марки “Капуто”, помідори та оливкову олію, кілька видів тамтешньої ковбаси в Тернопіль доставляють з півдня Італії. Схема роботи піцерії нагадує італійську: піцу можна взяти з собою або швидко з’їсти у приміщенні, де є 15 посадкових місць.

Враження кореспондента “Погляду” від піци, яку виготовляють у “Джолі”: вона справді не схожа на жодну іншу піцу в Тернополі, особливо корж. Після її споживання немає відчуття печії, важкості, спраги. Смачно, рекомендуємо!

Знайти піцерію можна за пам’ятником Пушкіна на вул. Чорновола.