13:01 | 22.10.2019
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Новини Тернополя 

У Тернополі був досягнутий історичний максимум температури

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спека, температурний рекордЯк повідомили «Погляду» в обласному центрі з гідрометеорології 20 жовтня на Тернопільщині спостерігалася мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на більшій частині території області відмічався туман.

Максимальна температура повітря вчора вдень становила 22 – 24о тепла. В м. Тернополі був досягнутий історичний максимум температури на цю добу і становив +23,4о. Середньодобова температура повітря 20 жовтня по області становила 13 – 18° тепла.

На найближчу добу прогноз погоди наступний:

  • мінлива хмарність, без опадів;
  • вітер південно-західний, 5 – 10 м/с;
  • температура повітря вдень 17 – 22º тепла.

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