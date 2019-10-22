У Тернополі був досягнутий історичний максимум температури

Як повідомили «Погляду» в обласному центрі з гідрометеорології 20 жовтня на Тернопільщині спостерігалася мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на більшій частині території області відмічався туман.

Максимальна температура повітря вчора вдень становила 22 – 24о тепла. В м. Тернополі був досягнутий історичний максимум температури на цю добу і становив +23,4о. Середньодобова температура повітря 20 жовтня по області становила 13 – 18° тепла.

На найближчу добу прогноз погоди наступний:

мінлива хмарність, без опадів;

вітер південно-західний, 5 – 10 м/с;

температура повітря вдень 17 – 22º тепла.