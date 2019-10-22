Хлопчик, якого вразило струмом на Тернопільщині, може залишитись без руки. Потрібна допомога

12-річний хлопчик, якого вразило струмом на Тернопільщині, досі перебуває у важкому стані. Медики не відкидають загрозу ампутації руки. Граючись у хованки, хлопчик заховався усередині трансформаторної будки і там притулився до небезпечного обладнання. Його врятував товариш, який на собі витягнув пораненого з підстанції.

Жителі села просять усіх небайдужих відгукнутися та зібрати кошти на лікування хлопчика. Відповідне прохання з’явилося на сторінці Ілавченської школи.

Лише допомога кожного із нас може дати дитині шанс на повноцінне життя. Дуже просимо відгукнутися тих, хто має змогу підтримати Колю.

Номер картки Приватбанку 4149 4991 3274 7179 на ім’я волонтера Мазур Галини.

Допоможіть, хто може. Нехай Бог віддячить Вам сторицею.