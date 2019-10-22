12:34 | 22.10.2019
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На Тернопільщині двоє людей померли від отруєння алкоголем

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алкоголь, смерть

 

Обидві події стались в Борщівському районі 21 жовтня. Так, близько 12.30 годин в морг Борщівської районної лікарні доставили труп 50-річного жителя с. Ланівці Борщівського району. Як з’ясувалось, сусіди знайшли його на власному подвір’ї, коли він був уже мертвим.

В той же день до цього ж моргу привезли тіло 49-річної жительки с. Коцюбинчики Чортківського району. Її знайшли на території приватного домогосподарства в с. Горошова Борщівського району.

За результатами проведеної судово-медичної експертизи, смерть, в обох випадках настала внаслідок алкогольного отруєння.

 

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