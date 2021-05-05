У Тернополі демонтують більше 70-ти рекламних площин!

Днями виконавчим комітетом місцевої ради було прийнято рішення про демонтаж більше 70-ти рекламних засобів, які встановлені без дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Демонтажу підлягають рекламні засоби, які розміщені у Тернополі за адресами:

вул. Бродівська 2А (сітілайт);

вул. Микулинецька, 117 (білборд);

вул. Руська, 11 (2 шт.);

вул. М. Карпенка, 23;

вул. А.Малишка, 1 (6 шт. – прапорові конструкції) та (6 шт. на фасаді будівлі);

вул. Б.Хмельницького (на електроопорі);

вул. Б.Хмельницького (на електроопорі);

вул. Б. Хмельницького (на електроопорі);

вул. С. Крушельницької (окремо стоячий банер);

вул. Кн. Острозького, 1 (3 шт.);

вул. Руська, 25 (2 шт. на будівлі);

вул. Руська, 23 (2 шт. на будівлі);

вул. Руська, 20 (3 шт. на будівлі);

вул. Руська, 19 (4 шт. на будівлі);

вул. Руська, 21 (4 шт. на будівлі);

вул. Руська, 24 (на будівлі);

вул. М.Вербицького, 4;

вул. Г. Коллонтая, 2 (18 шт. – банери на будівлі);

вул. Митрополита Шептицького (на електроопорі);

вул. Кн. Острозького, 7 (2 шт. – на будівлі);

вул. Руська, 2;

вул. М. Кривоноса (на електроопорі);

вул. 15 Квітня (на електроопорі);

вул. Братів Бойчуків (на електроопорі);

вул. Валова, 14 (на будівлі);

вул. М.Шептицького (металі тристоронні конструкції на електроопорах);

вул. М. Шептицького (металі тристоронні конструкції на електроопорах);

вул. Київська, 8 (на будівлі);

вул. Руська, 9 (на будівлі);

вул. В.Чорновола, 17 (на будівлі);

вул. Текстильна (окремо стоячий щит);

вул. Збаразька, 3/1 (на будівлі);

вул. Київська, 5 (на будівлі).