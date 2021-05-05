Як патрульні поліцейські здійснили мрію маленького тернополянина

Під час патрулювання на вулиці Пушкіна в Тернополі до патрульного авто підійшли батьки з хлопчиком. Вони попросили патрульних подарувати їхньому малюку незабутні гарні емоції. Хлопчик, за словами батьків у захваті від роботи поліції, він колекціонує іграшкові поліцейські автомобілі та мріє побувати в салоні справжнього патрульного автомобіля.