Як патрульні поліцейські здійснили мрію маленького тернополянина
Під час патрулювання на вулиці Пушкіна в Тернополі до патрульного авто підійшли батьки з хлопчиком. Вони попросили патрульних подарувати їхньому малюку незабутні гарні емоції. Хлопчик, за словами батьків у захваті від роботи поліції, він колекціонує іграшкові поліцейські автомобілі та мріє побувати в салоні справжнього патрульного автомобіля.
Інспектори із задоволенням пішли на зустріч проханню батьків та дозволили малюку посидіти за кермом справжнього поліцейського авто та продемонстрували йому роботу проблискових маячків. Хто знає, можливо саме цей хлопчик завдяки здійсненню цієї мрії колись, у майбутньому, стане справжнім поліцейським і охоронятиме людські життя