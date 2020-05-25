У Тернополі на COVID-19 перевірили 824 працівників дитячих садочків

Станом на 10:00 25 травня в Тернополі за допомогою експрес-тестів перевірили на коронавірус 824 працівники дитячих садочків. Повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹З них у 35 людей експрес-тести показали позитивний результат.

🔹Тому дослідження продовжили за допомогою ПЛР-систем. Коронавірус не підтвердили в усіх 35 випадках. Тобто, із протестованих працівників садочків станом на 10:00 25 травня інфікованих COVID-19 немає.

🔹Масове тестування працівників дитячих садочків у Тернополі продовжують.

ℹ️Загалом мають протестувати 2030 працівників дошкільних навчальних закладів.