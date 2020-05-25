У Тернополі чоловік випав з другого поверху

Сьогодні зранку, близько 05.00 годин, в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги був доставлений 47-річний тернополянин. Медики встановили, що у потерпілого закрита черепно-мозкова травма, травма хребта та алкогольне сп’яніння.

Як з’ясувалось, такі травми чоловік отримав внаслідок власної необережності, коли вирішив зробити своїй коханій сюрприз – зайти до квартири, що знаходиться на третьому поверсі будинку, через… вікно. На жаль, сюрприз не вдався і, перебуваючи на рівні другого поверху, невдаха-скелелаз зірвався і впав на газон.