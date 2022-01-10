У Тернополі просять взяти додому двох котів, яких викинули на вулицю замерзати (фото)

Про це повідомляють волонтери з ГО “Ноїв Ковчег”.

“Допомогаємо інформаційно! Знайшов двох киць, яких викинули замерзати, трохи відгодував, можливо хтось собі хоче кицю, допоможу з стерилізацією, прикольні, добрі, муркочуть, рижа вже старенька, тому худа, як знайшов її була дуже слабка, возив її в клініку, відкапали. Але їй потрібна любов. Нажаль немаю де тримати їх, тримаю на роботі тимчасово, але їм дуже потрібен дім. 0680025547 Олег”, – повідомляють у групі ГО “Ноїв Ковчег”.