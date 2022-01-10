У Тернополі чоловік дістав на вулиці пістолет і погрожував розстріляти дівчину

Чоловік назвався поліцейським і вимагав показати документи.

У Тернополі на вулиці Гуцульській чоловік погрожував розстріляти дівчину. Він приставив їй до живота пістолет.

Про це йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду, повідомляють Тернопільські події.

Згідно з матеріалами суду, в Тернополі на вулиці Гуцульській в стані алкогольного сп`яніння чоловік підійшов до незнайомої йому дівчини та вимагав показати йому документи. Водночас він представився працівником поліції.

Потім чоловік дістав із кишені своєї куртки пневматичний газобалонний пістолет моделі “ПМ49” калібру 4,5 мм (177) та щоб залякати дівчину, здійснив постріл у землю.

Надаі чоловік приставив пістолет до живота дівчини і спитав її: “А так, ти будеш тікати?”.

У суді підозрюваний та потерпіла підтвердили версію слідства.

Суд визнав чоловіка винним та арештував на 5 місяців. Дівчині він повинен сплатити 50 тис. грн моральної компенсації.

Нагадаємо, що у Сумській області суд виніс вирок військовому, який поширював пропагандиу в забороненій в Україні соцмережі “Однокласники”.