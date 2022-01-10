Житель Тернопільщини катає дітей на велосипеді в костюмі Діда Мороза

Андрій Гарбуз зі Збаража напередодні Різдва одягнув костюм Діда Мороза та катає дітей на велосипеді. Чоловік каже, до нього прикріпив крісло, щоб дітям було зручно, пише Суспільне.

Навколо головної ялинки Збаража Андрій Гарбуз возить 5-річного Артема Червака. Хлопчик із батьком вперше прийшли спробувати покататися.

“Ми проходили містом по своїх справах і побачили, що така акція проходить, що хлопець катає діток, і син дуже загорівся. Ми підійшли, запиталися, він нас посадив, прокатав. Там все безпечно, дитина в кріслі”, – каже Червак.

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне Валерій Червак

Після катання Андрій дав хлопцю цукерку. А Артем, щоб подякувати, завіншував.

Діана Калінічук з донькою Софією приїхали з Теофіполя Хмельницької області. Каже, йшли через центр, побачили Діда Мороза і вирішили покататися.

Андрій розповідає, в нього розсіяний склероз, йому важко ходити самостійно, тому використовує велосипед з електричним двигуном. Як його облаштувати – придумав сам. Костюм замовив через Інтернет:

“Якогось досвіду спілкування з дітьми я раніше не мав. Пригадую, 3 роки тому я почав соромитися, бо мені важко ходити і я ходив з колясочкою перед собою. Тоді було соромно. А так, на ровері, ніхто не бачить, як я ходжу, що я ходити не можу, фізично працювати не можу, бо тремор в руках і, відповідно, координації немає”.

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне Андрій Гарбуз зі Збаража напередодні Різдва одягнув костюм Діда Мороза та катає дітей на велосипеді

Андрій приїжджає на головну площу міста у вихідні та свята, якщо немає дощу. Каже, за день катає від 10 до 20 дітей:

“Мені приємно це робити, я ж не можу лягти і дивитися в стелю і казати: “о, я хворий, нічого не можу, я не буду робити нічого”. Мені хочеться виходити, десь, щоб мене хтось бачив, можливо, знайду Снігурку”.