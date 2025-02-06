У Тернополі розшукують власника автомобіля, як з фільму жахів

У Тернополі на бульв. Данила Галицького, 3-А, поблизу Тернопільської початкової школи «Ерудит», виявлено несправний легковий автомобіль ВАЗ 2107 темно-зеленого кольору без номерних знаків. Транспортний засіб знаходиться на території зелених насаджень, створюючи небезпеку для дітей та незручності для мешканців навколишніх будинків, повідомляє міська рада.

Муніципальна інспекція Тернопільської міської ради закликає власника або осіб, які володіють інформацією про нього, звернутися за адресою: вул. Євгена Коновальця, 8 або за телефонами +380674473186, +380674473278 (Viber).

Якщо власника не буде встановлено, виконавчий комітет міської ради може ухвалити рішення про примусове переміщення автомобіля на спеціальний майданчик. Для повернення транспортного засобу доведеться надати документи на право власності та відшкодувати витрати на транспортування і зберігання.