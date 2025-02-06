Папа Римський закликав українську молодь «пробачати ворогам» та «відкидати війну»

Папа Римський Франциск під час діалогу з представниками української молоді заявив, що варто вчитися пробачати своїм ворогам та відкидати війну. Також він закликав бути патріотами своєї країни.

Про це пише Vatican News.

Так, однак з українок, яка нині проживає у Чикаго, запитала, як можна пробачити своїм ворогам, коли «війна залишає глибокі рани в наших серцях».

Папа Римський відповів: «Прощення — це одна з найважчих речей. Це важко для всіх, навіть для мене. Але мені допомагає ця думка: “Я повинен прощати так, як мені пробачили”. Кожен з нас повинен пам’ятати, як ми були прощені. Мистецтво прощення не є легким, але ми повинні йти вперед і завжди прощати».

Він також закликав українську молодь бути патріотами своєї країни, наголосивши, що «любити свою Батьківщину — це прекрасна річ».

На запитання однієї з українок про те, як зберегти свою віру серед страждань, понтифік відповів: «Ностальгія за батьківщиною — це сила. Українці за кордоном, будь ласка, не втрачайте туги за своєю країною. Іноді ностальгія є болючою, але вона змушує нас рухатися вперед. Подумайте про свою батьківщину і посміхніться їй».