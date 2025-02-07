У час воєнного стану, коли кожна гривня набуває особливого значення, питання розподілу бюджетних коштів набуває ще більшої актуальності. Аналіз даних закупівель показує, що Тернопільська міська рада та її комунальні підприємства витрачають значні суми – майже 6 мільйонів гривень – на висвітлення власної діяльності. Це викликає запитання щодо пріоритетів місцевої влади: коли ресурси, які могли б бути спрямовані на підтримку обороноздатності та соціальних потреб населення, витрачаються на інформаційні та рекламні послуги, особливо в умовах війни. «20 хвилин» проаналізували дані закупівель щодо того, скільки коштів виділила на висвітлення своєї діяльності Тернопільська міська рада та її управління.

Понад 3,2 мільйони гривень виділили на проведення тендерних закупівель. Гроші передбачали на послуги телебачення та радіо, а також друк у періодиці. Найбільше витрачали управління ЖКГ, а також «Тернопільміськтеплокомуненерго». Решта — виділяли кошти через прямі договори із приватними підприємствами чи ФОПами, які провадять відповідну діяльність.

Цю інформацію «20 хвилин» знайшли на майданчиках державних закупівель Zakupivli.pro та Izi.trade.

Тернопільська міська рада на висвітлення своєї діяльності витратила 600 тисяч гривень. Найбільше, а це майже 400 тисяч — на «Послуги з розповсюдження відеоінформаційної продукції».

Управління витрачали більше

Але куди більші кошти на рекламу передбачили в управліннях та комунальних підприємствах міської ради.

Закупівлю на один мільйон гривень провело управління ЖКГ, благоустрою та екології. Це був лише один тендер з двома лотами: «Виготовлення інформаційних сюжетів» та «Виготовлення та трансляція програм прямого ефіру».

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» на інформаційні послуги витратило в загальному майже 900 тисяч гривень. По 200 тисяч передбачили на послуги радіо компаній, і 500 тисяч гривень на друк у газеті.

Управління стратегічного розвитку міста тендерів щодо послуг з висвітлення діяльності не проводило. Там укладали прямі договори на інформаційні та рекламні послуги загалом на майже 600 тисяч гривень.

КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» теж витрачав кошти на різні інформаційні послуги. У загальному приблизно на 260 тисяч гривень.

Управління культури і мистецтв пішло тим самим шляхом. Там передбачили приватним підприємцям за відповідні послуги 160 тисяч гривень (розповсюдження та показ відеопродукції, послуги фотографів і т. ін.).

КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» передбачило на різні інформаційні послуги, за даними закупівель, 180 тисяч гривень. Зокрема, для висвітлення на телебаченні — 150 тисяч.

Центр фізичного здоров’я населення в загальному витратив орієнтовно 160 тисяч гривень.

Медзаклади теж рекламуються

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» мав витратити понад 700 тисяч гривень, зокрема, 450 тисяч з них на «Розробку та впровадження маркетингової стратегії з поширення інформації про медичні послуги».

«Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» витратила майже 600 тисяч гривень. При цьому відкритих торгів не проводили, лише укладали прямі договори до ста тисяч гривень кожен.

А «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» спрямувала на висвітлення діяльності майже 800 тисяч гривень. Найбільше, 515 тисяч, на «Послуги з роз’яснення щодо можливостей отримання безкоштовних медичних послуг жителями громади в рамках Програми медичних гарантій 2024».

У загальному, якщо порахувати ці закупівлі, вийде майже 6 мільйонів гривень на висвітлення діяльності, різні інформаційні та рекламні послуги.

Зазначимо, цей перелік є не остаточним, адже майже кожне управління міськради чи комунальне підприємство проводить чимало закупівель. Тому відстежити всі витрати на інформаційні послуги непросто.

Що відповіли на запит

«20 хвилин» направили запит, аби дізнатися, скільки коштів міська рада, її управління та відділи, а також комунальні підприємства витратили на висвітлення своєї діяльності. Нам надали наступну інформацію:

«На Ваш запит інформуємо, що договори з предметом послуги на висвітлення діяльності міської ради, виконавчих органів за допомогою у засобах масової інформації, газетах, журналах, радіо тощо у 2024 році не було укладено. Комунальні підприємства є юридичними особами, мають відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи. Комунальні підприємства самостійно планують свою діяльність, визначають перспективи розвитку, а відтак Тернопільська міська рада не володіє зазначеними в листі відомостями», — відповіли у міськраді.