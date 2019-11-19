У Тернополі вночі знайшли двох малолітніх дітей на вулиці

На жаль, інколи, дорослі забувають про відповідальність перед своїми дітьми, які, як ніхто інший, потребують захисту та підтримки.

Вчора, 18 листопада, близько 23 години, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку на проспекті Злуки у Тернополі, знаходяться двоє малолітніх дітей без нагляду дорослих.

Патрульні уже через декілька хвилин прибули на місце події, де виявили хлопчика 12 років та 8-річну дівчинку, які сиділи самі на вулиці. Діти розповіли, що їх мами нема вдома, а на зв’язок вона не виходить понад добу. Батько, маючи ознаки алкогольного сп’яніння, знаходився за місцем проживання, та діти боялися залишатися з ним і навідріз відмовилися повертатися додому. Інспектори відвезли діток у Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, аби вони були у безпеці. Усю отриману інформацію, патрульні передали відповідним службам, аби надалі не допустити подібних ситуацій у цій сім’ї, – повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області. Шановні громадяни! Якщо ви стали свідком неналежного виконання обов’язків по догляду за дитиною або ж побачили діток без нагляду дорослих — не гайте часу, а телефонуйте на лінію 102❗️Байдужість може стати причиною трагедії❗️