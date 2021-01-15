Особливості лазерної епіляції

Лазерна епіляція є поширеною процедурою, особливо серед жінок. Щоб зрозуміти, чи підходить вам така процедура чи ні, потрібно дізнатися принцип її дії та переваги. Лазерна епіляція Тернопіль – доступна процедура, яку застосовують сучасні жінки.

За принципом, лазерна епіляція проста. Промінь проходить по ділянці шкіри з волосяним покривом, нагріває клітини, що призводить до руйнування волосяних фолікул.

Процедура позбавляє від уже з’явившогося волосся, але кожна волосина має запасну цибулину, яка може знову вирости. У зв’язку з цим, необхідно пройти курс процедур, які назавжди позбавлять від небажаної рослинності.

Однак, не можна говорити про те, що процедура лазерного видалення волосся має тільки позитивні сторони. Недоліком є те, що деякі дівчата не можуть застосовувати таку процедуру. Якщо немає контрасту між кольором волосся і шкірою, то небажана рослинність забереться частково. Тому, проводити таку процедуру немає сенсу. Єдиний вихід – наявність в установці діодного променя.

Перевагами лазерної епіляції називають наступні пункти:

Шкіра не пошкоджується під час процедури.

Немає больових відчуттів при обробці лазерним променем.

Сеанс триває швидко, все залежить від обробленої ділянки шкіри.

Дуже тривалий ефект від процедури, а можливо і назавжди, при наявність значного контрасту.

Як правильно підготуватися до процедури

Почнемо з того, що різні ділянки вимагають різного проміжку часу. Як правило, від обробки лазерної епіляції не виникають неприємних больових відчуттів. Але при низькому больовому порозі, майстер обробить зону впливу гелем, в складі якого є лідокаїн. Сучасне обладнання має спеціальні насадки, які дають охолоджуючий ефект, і знижує чутливість під час процедури.

Ще одним важливим моментом у підготовці до процесу, є наявність темних окулярів для захисту очей. Потрібно пам’ятати ще й про небажані наслідки, які можуть бути після видалення волосся лазером. Шкіра пацієнтів може бути схильна до роздратування і алергічних проявів. Але такі неприємні наслідки проходять через кілька днів.

Є випадки, коли пацієнти скаржилися на синці, набряклості і навіть опіки від лазерного впливу. Щоб такого не сталося, потрібно вибрати кваліфікованого майстра, який правильно проведе процедуру.

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що в лазерної епіляції немає нічого страшно. Процедура дає хороші результати, при цьому практично відсутні больові відчуття.