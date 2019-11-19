Зникаючий Кременець, квіти та натюрморти 

«Я люблю стару архітектуру Кременця — вона миліша й тепліша за сучасну. Хочу змалювати, поки її не переробили чи знищили. Дуже люблю ґаночки, сходинки, вікна старих будинків. Та й загалом Кременець дуже живописне місто — чи не з кожної вулички відкривається цікавий вид, тут багато надихаючого», — каже кременецька художниця Богдана Гуменюк.

Тому на персональній виставці мисткині, котру відкрили цими днями в обласному художньому музеї, чимало затишних куточків Кременця. А ще — світлих пейзажів. Художниця розповідає, що передовсім прагне зафіксувати цікаве освітлення та перше враження від побаченого. На багатьох роботах розмай квітів, каже дуже їх любить, надто ж приваблюють із яскравим забарвленням.

Загалом же на виставці Богдана Гуменюк представила майже пів сотні робіт — це пейзажі, натюрморти, квіти. Створені вони аквареллю, олією, пастеллю.

Художниця — учасниця кременецького творчого гурту «Палітра», працює в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка, мешкає у селі Малі Бережці неподалік Кременця. Ця виставка не перша для неї, але перша персональна в Тернополі.

Анна Золотнюк.