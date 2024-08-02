У Тернополі затримали зухвалого злодія

За добу здійснив 3 крадіжки в магазині: патрульні склали адміністративні матеріали на порушника 🚔

Нещодавно інспектори отримали виклик про те, що в одному із супермаркетів невідомий чоловік здійснив крадіжку товару.

Поліцейські прибули на місце події та встановили особу порушника. Як з’ясувалось, 33-річний громадянин за добу здійснив 3 крадіжки алкогольних напоїв.

👮‍♀️ Тож за скоєне правопорушення поліцейські склали на громадянина адміністративні матеріали, рішення по яких прийматиме суд.

❗️Нагадуємо: крадіжка вважається дрібною, якщо вартість вкраденого не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімум доходів громадян. А кримінальна відповідальність настає, якщо вартість вкраденого перевищує 302 гривні 80 копійок.

Якщо ви стали очевидцем правопорушень, не зволікайте — телефонуйте на лінію 102 👮