На Тернопільщині вода забрала ще одне життя

1 серпня до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що у річці Серет в с. Буцнів Великоберезовицької ТГ Тернопільського району виявлено без ознак життя тіло зниклої напередодні 69-річної тернополянки. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

🚒 Рятувальники, які прибули на місце події, вилучили тіло з води та передали працівникам поліції. Всього з початку року на водоймах області загинуло 28 людей, з них 5 неповнолітніх.

У зв’язку з трагічним випадком на річці Серет, звертаємося до всіх мешканців та гостей Тернопільщини з проханням бути особливо уважними та обережними біля водойм. Ваше життя та здоров’я – найцінніше! ❤️ Будьте уважні та обережні!