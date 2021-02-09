У Тернополі жінок з дитячими візками не пускають у громадський транспорт

Де в законі передбачено, що молоду маму із дитиною, котра находиться в дитячому візочку, не можна або ж заборонено(!) пускати в громадський транспорт?

Кричуща подія в Файному місті. Матір із двома дітьми, котра чекала на громадський транспорт, не пустили ні до тролейбуса, ні до маршрутки під №35. Разом із двома дітьми, жінка стояла на запинці «Лікарня швидкої допомоги», менша дитина була у візочку. Тролейбус під номером 9, відмовився брати жінку із дітьми, аргументуючи тим, що не можна. Автобус №35, також залишив жінку поза салоном, бо… з візочком.

Тернололянки бурхливо почали обговорювати цю ситуацію, звернулися до міського голови, щоб той повпливав на такий незрозумілий конфлікт, і допоміг навести порядок. У соціальній мережі люди коментували, що з таким ставлення з боку водіїв та кондукторів зустрічаються не вперше – то перед молодою мамою зачиняють двері, то верещать, що в салоні немає місця.

У період карантину й справді законом передбачено, що стоячих пасажирів у салонах громадського транспорту бути не повинно, але можна було зробити виняток, та й матір могла сісти на одне місце, посадити старшу дитину собі на руки, а менша, була б у візочку.

Сподіваємося місцева влада відреагує на цю ситуацію, і вплине на перевізників, адже ситуації бувають різні, і в першу чергу ми повинні бути людьми…

Джерело: Тижневик “Номер один”