Парк «Загребелля» – to be or not to be

На минулої сесії Тернопільської обласної ради контрольний пакет голосів депутатів ( партії «Свобода», «За майбутнє», «Слуга народу») проголосували за погодження «Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Загребелля», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів.

Питання для тернополян надзвичайно важливе, бо це по суті залишки легень Тернополя. Це 300 га. зеленої зони і 300 га водного плесу.

Для розуміння стисло суть ситуації: Тернопільська міська рада замовила нашому педагогічному університету проект організації територій парку, виконавець Царик Любомир Петрович – завідувач кафедри геоекології.

Після виготовлення проекту з ним не було ознайомлено управління екології та природних ресурсів ОДА і громадськість.

Ми побачили тої проект за день перед сесією обласної ради разом з п.Сінгалевичем О.В. та п.Крупою Л.Л. У проекті було закладено 40 га. стаціонарної рекреації і 2 га. повздовж річки на господарські споруди.

За методами дії ТМР це фактично закладався житловий мікрорайон.

Обласна комісія з тим не погодилася і проект відправили на доопрацювання.

У лютому 2020р. заступник п. Надала В. Остапчук проінформувала голову обласної ради В. Овчарука що у проект внесені відповідні зміни, але проекту ніхто не бачив.

У грудні 2020 року міський голова п. Надал звернувся до голови облради п. М. Головка розглянути змінений проект на сесії.

На цій лист 21.02.2021р. постійна комісія обласної ради з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування (голова Гадз П.І.) прийняла рішення – Рекомендувати Тернопільської обласної ради створити робочу групу з питань вивчення цього проекту до винесення його на сесію.

Цього не було зроблено. Тобто питання не мали права ставити у порядок денний.

Але питання внесли з голосу, при тому двічі депутати за нього не проголосували.

Проголосували за з третьої спроби коли у залі не було представника з екологічних питань. Жодного питання ніхто з депутатів не задав хоча самого проекту схеми поділу територій ніхто не бачив. Відбулася партійна змова, і суть питання нікого не цікавила. При тому «за» проголосував голова обласної державної адміністрації п. Труш і заступник голови, який курує питання екології п. Гайдук.

Коли ми вчора зібралися у обласній раді п. Сингалевич, його заступник п. Пятківський ознайомитися з картографічними матеріалами то основної схеми поділу території не було. З того що ми побачили зміни у проекті були зроблені не у повному обсязі.

Сумні висновки:

– Влада розглядає природне середовище громади як свою власність для збагачення.

– Їх не цікавлять інтереси людей.

– Відбулося узаконення початку забудови парку, а якої частини- невідомо.

– На цьому прикладі яскраво видно, що у країні утворилася небезпечна ситуація ігнорування демократичних засад суспільства, та прийняття будь яких рішень на угоду міжпартійної змови.

– Домінує повна безвідповідальність за прийняті рішення.

Вихід є – суцільний спротив громади і судовий позов про відміну рішення. Усі підстави для цього є.

Для голови Тернопільської обласної ради п. Головка це невдалий початок.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь

09.02.2021р.